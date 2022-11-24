Merkez Bankası faizi kasımda yüzde 9'a indirdi

Merkez Bankası, liralaşma stratejisi doğrultusunda politika faizini düşürmeye devam ediyor. Ağustos 2020'den bu yana çift hanede olan politika faizi yüzde 9 seviyesine çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayı toplantısı sonrasında aldığı faiz kararını paylaştı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar verdi.

Faiz beklentiler doğrultusunda açıklandı

Ekim ayında PPK açıklamasında; takip eden toplantıda benzer bir adım daha atılacağı ve faiz indirim döngüsünün sona erdirileceğinin gündeme alındığı bildirilmişti. Yapılan anketler de Merkez Bankası’nın faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 9’a çekmesini bekliyordu.

Enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kullanacak

Bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptığı toplantının özetinde, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edileceği belirtilerek "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." dendi.

"Faiz döngüsü sonlandı"

Toplantının özetinde, "Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir." denilerek faizin düşürülme seyrinin tamamlandığı açıklandı.

Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

26 ay aradan sonra bir ilk gerçekleşti

Politika faizi en son 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,25 ile tek haneli olmuştu. Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. Aradan geçen 26 ayın sonunda faiz, tekrar bugün verilen kararla yüzde 9'la yine tek haneyi indi.

Faiz kararı tarihi / Faiz

22.05.2020 - 8.25

25.09.2020 - 10.25

20.11.2020 - 15.00

25.12.2020 - 17.00

19.03.2021 - 19.00

24.09.2021 - 18.00

22.10.2021 - 16.00

19.11.2021 - 15.00

17.12.2021 - 14.00

19.08.2022 - 13.00

23.09.2022 - 12.00

21.10.2022 - 10.50

24.11.2022 - 9.00