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Merkez Bankası geleneksel repo ihalesi düzenledi

Merkez Bankası geleneksel repo ihalesi düzenledi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 65 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.