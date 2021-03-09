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    Merkez Bankası geleneksel repo ihalesi düzenledi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 65 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.
    • AA
    • 09.03.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 17:59
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    Merkez Bankası geleneksel repo ihalesi düzenledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti İhaleye 137 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.

    Merkez Bankası geleneksel repo ihalesi düzenledi #1

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