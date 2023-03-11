Merkez Bankası ihtiyaç kredisi faizlerini sınırladı Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen yazıya göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları menkul kıymet tesisi kapsamına alındı. bankalar verilen faizin oranına göre menkul kıymet tutacak.

Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredilerine yönelik yeni bir adım attı.

Buna göre MB, ihtiyaç kredisi faizlerini politika faizi ile ilişkilendiren ve belirli bir faiz oranının üzerinde tutulmasını caydıracak yeni bir uygulamaya gitti.

Bu kapsamda Merkez'in yeni uygulamalarına ilişkin resmi yazı bankalara ulaştı.

Orana göre menkul kıymet dönemi

Buna göre bankalar tüketiciye verilen ihtiyaç kredileri faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına alınmış oldu.

Bankalar eğer ihtiyaç kredisini tüketiciye yüzde 18,56 ile yüzde 20,62 arasında bir faizle kullandırırsa kredi tutarının yüzde 20’sini, eğer yüzde 20,62’nin üzerinde bir faizle oranıyla kullandırırsa tutarın yüzde 90’ı menkul kıymet tutmak zorunda olacak.

Geçen hafta itibarıyla ihtiyaç kredisi faizi yüzde 25,47 seviyesinde bulunan bankaların bu oranlarında gerileme bekleniyor.

Kredi almak zorlaşabilir

3 ay vadeli ortalama mevduat faizi yüzde 27,68 seviyesinde iken bankaların yeni kredi vermekten uzak durmaları muhtemel.

Kararın liralaşma stratejisi kapsamında parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleme amacıyla alındığı belirtiliyor.

Bankacılara göre, ilgili karar sonrası ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında üst limit oluşacak.

Bankalarca tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinden faiz/kâr payı oranı Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın 1,8 ile 2,0 (dâhil) katı arasında olanların birinci kademede, 2,0 katından yüksek olanların ise ikinci kademede menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırıldı.