Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Merkez bankası, iki şirkete faaliyet izni verdi

    TCMB’nin ‘IQ Money Ödeme Hizmetleri’ ve ‘Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, ‘Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ’nin ise faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı resmileşti.
    • AA
    • 19.09.2020 - 16:00
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 16:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez bankası, iki şirkete faaliyet izni verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iki kuruma faaleyit izni veren ve bir kurumun da faaliyet kapsamını genişleten kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

    İKİ ŞİRKETE FAALİYET İZNİ VERİLDİ

    ‘IQ Money Ödeme Hizmetleri’ ve ‘Elektronik Para AŞ’ye, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

    BİR ŞİRKETİN FAALİYET İZNİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

    Öte yandan, ‘Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir