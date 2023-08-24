Merkez Bankası kararı sonrasında döviz fiyatlarında son durum Bugün TCMB politika faiz kararı açıklandı. Politika faizi yüzde 17,5'ten 750 baz puan artışla yüzde 25'e çıkartıldı. Faiz kararı açıklandıktan sonra dolar yüzde 1,88, euro yüzde 1,62 ve sterlin ise yüzde 0,13 oranında düştü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 750 baz puan artışla politika faizini yüzde 25'e çıkarması sonunda dövizde ilk reaksiyon aşağı yönlü yaşandı.

Uzmanlar dövizdeki düşüşün açıklanan faizin beklentilerin çok üzerinde olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Uzmanlara göre açıklanan oran, piyasada bir şok etkisi yaptı.

Yüzde 25 oranında faiz piyasalarda olumlu karşılık buldu.

Ayrıca bugün açıklanan politika faizinin dışında, karar metnindeki mesajlar da bekleniyordu. Ve metinde sıkılaşmanın ve sadeleşmenin devam edeceği mesajları geldi.

Döviz kurunda serbest piyasada düşüş görüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 27,2164 liradan 26,6779 liraya geriledi (Yüzde 1,88 düştü)

Euro: 29,5698 liradan 29,0485 liraya geriledi (Yüzde 1,62 düştü)

Sterlin: 34,6491 liradan 34,6050 liraya geriledi (Yüzde 0,13 düştü)

Altın fiyatları geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatları güne sınırla artışla başlamıştı. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra ise rakamlar düşüşe geçti.

Gram atın: 1.680 liradan 1.623 liraya geriledi

Çeyrek altın: 2 bin 703 liradan 2 bin 681 liraya geriledi

Cumhuriyet altını: 11 bin 314 liradan 10 bin 926 liraya geriledi

Tam altın: 11 bin 107 liradan 10 bin 932 liraya geriledi

Yarım altın: 5 bin 553 liradan 5 bin 366 liraya geriledi