Euro
9.2603
-0.75%
Dolar
7.5918
-0.64%
Altın
457.71
-0.51%
Borsa
1.425
0.5%
Bitcoin
176.802
-0.37%
EXEN Coin
10.38
-6.14%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Merkez Bankası kararından sonra dövizde gerileme

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırdı. Faiz kararı sonrası dolar 7.55 lira seviyesine geriledi.
    • AA Özel Haber
    • 24.12.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 14:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası kararından sonra dövizde gerileme

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirdi.

    PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

    KÜRESELDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

    Kurul kararını açıklarken küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini dile getirerek; ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin de devam etmekte olduğunu vurguladı. Kurul'un kararı dövize yansıdı.

    Merkez Bankası kararından sonra dövizde gerileme #1

    EURODA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

    Karar öncesi euro 9.303,7 lira iken 9.287'i gördü.

    DOLAR/TL

    Dolar/TL faiz kararı öncesi güne 7.65 lira seviyesinden giriş yaparken, Merkez Bankası odaklı yatay seyir izleyerek 7.55 lira seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL ardından 7.607'ye çıktı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir