Merkez Bankası kararından sonra dövizde gerileme

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırdı. Faiz kararı sonrası dolar 7.55 lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirdi.

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

KÜRESELDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Kurul kararını açıklarken küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini dile getirerek; ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin de devam etmekte olduğunu vurguladı. Kurul'un kararı dövize yansıdı.

EURODA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Karar öncesi euro 9.303,7 lira iken 9.287'i gördü.

DOLAR/TL

Dolar/TL faiz kararı öncesi güne 7.65 lira seviyesinden giriş yaparken, Merkez Bankası odaklı yatay seyir izleyerek 7.55 lira seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL ardından 7.607'ye çıktı.