Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık 2020 beklenti anketini internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıllık enflasyon beklentileri, faiz beklentileri, döviz kuru beklentileri ve döviz kuru beklentileri olarak sıralandı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken, bu anket döneminde yüzde 14,18 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,77 iken, bu anket döneminde yüzde 10,84 verisi verdi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 9,24 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,84 iken, bu anket döneminde yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,74 iken bu anket döneminde yüzde 16,07 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,49 ve yüzde 16,18 olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 lira iken, bu anket döneminde 7,77 lira oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 lira iken, bu anket döneminde 8,37 lira olarak kaydedildi.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken bu anket döneminde yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak belirlendi.

(Beklenti anketine katılanların dağılmı.)