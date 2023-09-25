Kredi kartı faizleri yükseltildi Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya ve nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye çıkartıldı.

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun politika faiz kararı sonrasında kredi kartlarında gecikme faizleri de arttı. Merkez Bankası, geçen hafta perşembe günü politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartmıştı. Bu artış bankaların kredi kartlarının faizlerine artış yönünde yansıdı. Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya çıkarttı. Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı nasıl belirleniyor Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.

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