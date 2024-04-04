Merkez Bankası mart ayı fiyat gelişmelerini paylaştı TÜİK'in mart ayı enflasyon verisini aktarmasının ardından TCMB, gıda, enerji, temel mal ve ana sanayi grubundaki fiyat değişimlerini inceledi.

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Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 3,16 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 1,43 puan artarak yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon gıda alt grubunda gerilerken temel mal ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi. Aylık bazda hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışları ile öne çıkan gruplar oldu.

Ücret etkisinin ve geriye doğru endeksleme davranışının belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlamakla birlikte, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyretti.

"Kırmızı etin fiyat artışı gıda fiyatlarını yükseltti"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı fiyat gelişmelerinde saptadığı bulguları şu ifadelerle anlattı:

Gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürüklerken, işlenmiş gıda grubundaki zayıflama dikkat çekmiştir.

"Döviz kurunun etkileri hissedildi"

Temel mal grubu fiyat artışı mart ayında güçlenmiş, dayanıklı mal grubu öne çıkan alt grup olmuştur. Bu gelişmede döviz kurunun etkileri hissedilirken, iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır.

"Enerji aylık enflasyonu ılımlı seyirde"

Enerji aylık enflasyonu akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemiştir. Aylık üretici enflasyonu geçen aya göre yavaşlasa da yüksek seyretmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle artış kaydetmiştir.

"B ve C göstergeleri, enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde kaldı"