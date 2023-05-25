Merkez Bankası mayıs ayı politika faizini yüzde 8,5’te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı.
Merkez bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." dedi.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda ayrıca "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyretmektedir." ifadelerine de yer verildi.
Faiz kararı beklentiler doğrultusunda geldi
Yapılan anketlere göre, ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakmasını bekliyordu.
Merkez Bankası’nın faiz oranlarına ilişkin basın açıklamasında öne çıkanlar:
Deprem bölgesi beklenenden önce toparlandı
Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir.
Enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm gereçler kararlılıkla kullanılacak
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Liralaşma Stratejisi’ne devam
TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır.
Merkez bankalarının faiz artırım döngüleri takip ediliyor
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Merkez Bankası ayrıca, finansal piyasaların, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıttığını da belirtti
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