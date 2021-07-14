Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, 4. kez faizleri yüzde 19 oranında sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayı toplantısı, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonunda Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Toplantıdan "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." kararı çıktı.

BEKLENTİ FAİZLERİN SABİT TUTULMASI YÖNÜNDEYDİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik 15 ekonomistin katılımıyla düzenlediği piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyordu.

HAZİRAN TOPLANTISINDA FAİZ 19’DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Mayıs ayında politika faizi 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti. Haziran ayındaki PPK toplantısında ise politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 17,50 oldu. Söz konusu beklenti, bir önceki anket döneminde yüzde 16 seviyesinde bulunuyordu.

GÖZLER FAİZ KARAR METNİNE ÇEVRİLDİ

TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun sıkça tekrarladığı "Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız." mesajı doğrultusunda faiz kararının ardından, ek sıkılaştırmalar ve faiz indiriminin zamanına dair bilgilerin yer alabileceği karar metni merak ediliyordu.

TCMB’NİN TOPLANTI METNİ:

AŞILAMA PROGRAMLARINDA İLERLEME KAYDEDEN EKONOMİLER DAHA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

"Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

TURİZMİN CANLANMASINA VE İKTİSADİ FAALİYETİN DAHA DENGELİ BİR BİLEŞİMLE SÜRDÜRÜLMESİNE OLANAK TANIYOR

Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri izlenecektir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

BELİRGİN DÜŞÜŞ SAĞLANANA KADAR PARA POLİTİKASINDAKİ MEVCUT SIKI DURUŞ SÜRDÜRÜLECEK

Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

FİYAT İSTİKRARI TEMEL AMACI DOĞRULTUSUNDA ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANMAYA DEVAM EDECEK

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

FİYATLAR GENEL DÜZEYİNDE SAĞLANACAK İSTİKRAR, MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRARI OLUMLU ETKİLEYECEK

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."