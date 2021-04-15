- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Nisan Merkez Bankası toplantısı faiz kararı..
Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Nisan Merkez Bankası toplantısı faiz kararı..
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 09:04
- Güncelleme : 15.04.2021 - 18:11
Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Nisan ayı PPK faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.
Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün yapılacak.
Bir önceki Merkez Bankası Toplantısında politika faizi 200 baz puan arttırılarak % 17'den 19'a çıkarılmıştı.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Nisan Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası PPK toplantısı, 15 Nisan Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek. PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.
Toplantının ardından Nisan ayı Politika Faiz kararı açıklandı.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 19 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yayımladığı karar metninde, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir." mesajını verdi.
BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?
Merkez Bankası bir önceki Para Politikası Toplantısı'nda, politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkardığını açıklamıştı.