Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi kararının ardından parasal sıkılaştırma hedefi doğrultusunda yeni kararlar almaya devam ediyor.

Bu doğrultuda TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

TCMB'nin vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faizi yüzde 30,75 oldu

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Yeni oranlar bugün yürürlükte

Bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sık Sorulan Sorular Reeskont faizi nedir? Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği yerlerde uygulanan orana deniyor. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı, iskonto faiz oranından ise daha yüksek uygulanıyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)