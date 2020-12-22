Merkez Bankası repo ihalesiyle 56 milyar lira verdi

TCMB, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 55 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 118 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.