Euro
10.111
0.43%
Dolar
8.5548
0.07%
Altın
495.83
0.07%
Borsa
1.349
-0.18%
Bitcoin
326.049
12.13%
EXEN Coin
25.75
4.25%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 36 milyar lira verdi

    Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş gününde TCMB, Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımlarından birisini atarak yeni bir repo ihalesi düzenledi.
    • AA
    • 26.07.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 36 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

    İHALEYE GELEN TEKLİF MİKTARI

    İhaleye 112 milyar 205 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 36 milyar lira verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir