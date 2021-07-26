Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 36 milyar lira verdi

Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş gününde TCMB, Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımlarından birisini atarak yeni bir repo ihalesi düzenledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İHALEYE GELEN TEKLİF MİKTARI

İhaleye 112 milyar 205 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.