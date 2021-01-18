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- Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira vererek, sıkılaştırma hamlesi yaptı.
- AA
- 18.01.2021 - 12:35
- Güncelleme : 18.01.2021 - 13:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 98 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.