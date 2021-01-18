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Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira vererek, sıkılaştırma hamlesi yaptı.