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Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 51 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 51 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira sundu.