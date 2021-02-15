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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 51 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira sundu.
    • AA
    • 15.02.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 12:45
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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 51 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    22 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 986 liralık haleye 119 milyar 100 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 51 milyar lira verdi #1

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