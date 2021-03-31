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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 53 milyar lira verdi

    Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
    • AA
    • 31.03.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:46
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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 53 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi. Merkez Bankası, 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira sundu.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 112 milyar 810 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 53 milyar lira verdi #1

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