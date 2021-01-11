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Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.