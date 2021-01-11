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- Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
- AA
- 11.01.2021 - 17:47
- Güncelleme : 11.01.2021 - 17:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
İhaleye 91 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.
İHALEDE BASİT VE BİLEŞİK FAİZ
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.