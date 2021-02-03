Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi

TCMB, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

100.9 MİLYAR LİRALIK TEKLİF

TCMB'nin düzenlediği ihaleye 100 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.