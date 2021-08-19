Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar

TCMB toplam rezervleri 13 Ağustos haftasında 1 milyar 911 milyon dolar düşerek, 107 milyar 99 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ 380 MİLYON DOLAR AZALDI

Açıklanan istatistiklere göre 13 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 380 milyon dolar azalışla 67 milyar 356 milyon dolara düştü.

ALTIN REZERVLERİ 1.5 MİLYAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVE GERİLEMESİ TOPLAM REZERVLERE YANSIDI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 911 milyon dolar düşerek 109 milyar 10 milyon dolardan 107 milyar 99 milyon dolara indi.