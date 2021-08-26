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    Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası toplam rezervleri döviz ve altın rezervlerindeki artışa paralel olarak 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek, 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.08.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 15:27
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    Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tam piyasaların yakından takip ettiği haftalık rezerv istatistiklerini açıkladı.

    DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

    Buna göre, 20 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Ağustos'ta 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar oldu #1

    TOPLAM REZERVLER ARTIŞA GEÇTİ

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktı.

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