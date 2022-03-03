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    Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolar

    TCMB tarafından yayanlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre döviz rezervleri gerilerken altın rezervleri artışa geçti.
    • AA
    • 03.03.2022 - 16:58
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    Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolar

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

    Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ ARTTI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.

    TCMB

    TOPLAM REZERVLER 867 MİLYON AZALDI

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.


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