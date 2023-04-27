Merkez Bankası rezervleri 116,1 milyar dolar oldu TCMB toplam rezervleri 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 400 milyon dolar azalarak 116 milyar 131 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri merakla takip ediliyor.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 400 milyon dolar azalışla 121 milyar 531 milyon dolardan 116 milyar 131 milyon dolara indi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 66 milyar 878 milyon dolar

Buna göre, 20 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 533 milyon dolar azalışla 66 milyar 878 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 14 Nisan'da 69 milyar 411 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 49 milyar 253 milyon dolar

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 866 milyon dolar azalarak 52 milyar 119 milyon dolardan 49 milyar 253 milyon dolara geriledi.