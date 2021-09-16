Merkez Bankası rezervleri 120.1 milyar dolara çıktı

TCMB toplam rezervleri, 10 Eylül haftasında 944 milyon dolar artarak 120 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ ARTTI

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 614 milyon dolar artışla 79 milyar 661 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Eylül'de 78 milyar 47 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.

MERKEZ BANKASI'NIN TOPLAM REZERVLERİ ARTIŞA GEÇTİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 944 milyon dolar artışla 119 milyar 198 milyon dolardan 120 milyar 142 milyon dolara çıktı.