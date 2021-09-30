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    Merkez Bankası rezervleri 122 milyar doları aştı

    TCMB toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında 1 milyar 257 milyon dolar artarak 122 milyar 44 milyon dolara yükseldi.
    • AA
    • 30.09.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 16:21
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    Merkez Bankası rezervleri 122 milyar doları aştı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1.4 MİLYAR DOLAR ARTTI

    Buna göre, 24 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artışla 82 milyar 840 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül'de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ 162 MİLYON DOLAR AZALDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri 122 milyar doları aştı #1

    TOPLAM REZERVLER 122 MİLYAR 44 MİLYON DOLARA ÇIKTI

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri 122 milyar doları aştı #2

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