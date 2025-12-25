Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolara çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 19 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 759 milyon dolar artarak 79 milyar 410 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİ

Brüt döviz rezervleri, 12 Aralık'ta 78 milyar 651 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 750 milyon dolar artışla 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 190 milyar 805 milyon dolardan 192 milyar 312 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin rezervlerindeki rekor 198 milyar 442 milyon dolarla 17 Ekim 2025'te kırılmıştı.