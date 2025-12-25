Emlakçılar yapay zeka destekli müşteri sistemini devreye soktu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak ilanlarına yönelik artan sahtecilik, fiyat oynamaları ve kayıt dışı faaliyetler, sektörde yeni ve denetlenebilir modellerin geliştirilmesine yol açtı.

İzmir'deki emlakçılar, yapay zeka sayesinde, belirli bir bütçeyle konut arayan alıcıyla uygun portföyleri anında eşleştiriyor.

Böylece 3-4 emlakçının elindeki seçenekler aynı anda ortaya çıkıyor. Para ile gayrimenkul çok kısa sürede buluşuyor.

SATILIK VE KİRALIKLAR KISA SÜREDE ALICISINI BULUYOR

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) tarafından hayata geçirilen yapay zeka destekli müşteri yönetim sistemiyle satılık ve kiralık taşınmazlar bilgi havuzu içinde toplanarak kısa sürede alıcı-satıcı eşleştirmesi yapılıyor.

SİSTEMİ BAKANLIKTAN YETKİLİ EMLAKÇILAR KULLANIYOR

Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi bulunan emlakçıların kullanabildiği sistemle, kent genelindeki satılık ve kiralık taşınmazlar tek merkezde toplanırken, ilan doğrulama, gerçek fiyat analizi ve alıcı-satıcı eşleştirmesi oda kontrolünde yapılıyor.

Yapay zeka yardımıyla ilan verilerini analiz ederek en uygun ilanları saniyeler içinde eşleştiren uygulamayla mükerrer ilanların, gerçeği yansıtmayan fiyatların ve yetkisiz kişilerin ilan girişlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

EMLAKÇILIKTA CİDDİ DÖNÜŞÜM

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, emlakçılığın son yıllarda ciddi dönüşüm geçirdiğini söyledi.

İzmir'in son dönemlerde yoğun göç aldığını dile getiren Güleroğlu, "Hal böyle olunca konut piyasasında bir açık ortaya çıktı. Biz de bu açığı hayata geçirdiğimiz bu sistemle kapatmaya çalışıyoruz." dedi.

Güleroğlu, İzmir'de İZEKO, İzmir Ticaret Odası ve diğer odalara kayıtlı 11 bin emlakçı bulunduğunu ifade etti.

İLAN PORTALLARINA YÜKSEK ÜCRET ÖDENİYOR

Emlakçıların en büyük sorunlarının ilan portallarına ödenen yüksek ücretler, sahte ilanlar ve dolandırıcılık faaliyetleri olduğunu anlatan Güleroğlu, "Oda kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) programı yazıldı, meslektaşlarımıza sözleşme alma, itirazları karşılama gibi konularda da eğitimler verildi. İzmir'deki 5 bin 500 emlakçının alıcı ve satıcıyı CRM programına girebildiği ve bu programın bağlı olduğu havuz sistemi geliştirildi. Emlakçı ve müşteri bilgileri sistem içine aktarılıyor. Emlakçılar, alıcıların ve ilanların bilgilerini ajandasına not eder ya da cep telefonuna kayıt altına alırdı. Bu bilgilerin hepsi bu sistemde olacak. 5 bin 500 emlakçı elindeki bütün ilanları Ticaret Bakanlığının doğrulamasıyla buraya girecek. Böylelikle gerçek değer ve gerçek ilanlar olmuş olacak." diye konuştu.

"PARA İLE GAYRİMENKUL ÇOK KISA SÜREDE BULUŞUYOR"

Güleroğlu, sistemde kullanıcıların kira sözleşmesi, evrak temini, bölgelerin yıllara göre değer kazanım oranlarına dair bilgilendirildiğini söyledi. Sistemin yapay zeka destekli olduğunu belirten Güleroğlu, şunları ifade etti: