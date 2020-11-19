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    Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azaldı

    TCMB toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.
    • AA
    • 19.11.2020 - 15:57
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 15:59
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    Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre geçen hafta 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

    Buna göre, 13 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 540 milyon dolar azalışla 40 milyar 374 milyon dolara geriledi.

    ALTIN REZERVLERİ DÜŞTÜ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 43 milyar 327 milyon dolardan 41 milyar 977 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 85 milyar 241 milyon dolardan 82 milyar 351 milyon dolara gerilemiş oldu.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azaldı #1

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