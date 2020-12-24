Merkez Bankası rezervleri 3.6 milyar milyon dolar arttı

TCMB toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 629 milyon dolar artarak 91 milyar 806 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre döviz ve altın rezervleri artan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de artış gösterdi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Buna göre, 18 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 387 milyon dolar artışla 49 milyar 799 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Aralık'ta 47 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 242 milyon dolar artışla 40 milyar 765 milyon dolardan 42 milyar 7 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERVLER ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 629 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolardan 91 milyar 806 milyon dolara yükselmiş oldu.