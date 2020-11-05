Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

TCMB toplam rezervleri geçen hafta brüt döviz ve altında olmak üzere, 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 827 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 1 MİLYAR 118 MİLYON DOLAR İNDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düşüş gösterdi.

REZERVLER, GEÇEN HAFTA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA KIYASLA 3 MİLYAR 945 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.