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    Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

    TCMB toplam rezervleri geçen hafta brüt döviz ve altında olmak üzere, 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara geriledi.
    • AA
    • 05.11.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 18:14
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    Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 827 MİLYON DOLAR AZALDI

    Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ, 1 MİLYAR 118 MİLYON DOLAR İNDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düşüş gösterdi.

    REZERVLER, GEÇEN HAFTA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA KIYASLA 3 MİLYAR 945 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.

    TCMB rezervlerin tablosu

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