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- Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu
TCMB; altın, döviz ve toplam rezerve ilişkin verileri paylaştı.
- AA
- 31.12.2020 - 15:01
- Güncelleme : 31.12.2020 - 15:54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.
Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı.
Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİ
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM REZERV
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):