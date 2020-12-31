Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

TCMB; altın, döviz ve toplam rezerve ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERV

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):