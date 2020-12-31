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    Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

    TCMB; altın, döviz ve toplam rezerve ilişkin verileri paylaştı.
    • AA
    • 31.12.2020 - 15:01
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 15:54
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    Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı.

    Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

    TOPLAM REZERV

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu #1

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