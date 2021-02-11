Merkez Bankası rezervleri 95.5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 95.5 milyar dolar oldu

TCMB toplam rezervleri, döviz ve altın rezervlerinde yaşanan azalmaya paralel olarak geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 519 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri, altın ve döviz rezervlerini aktararak toplam rezervi ortaya koydu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

Buna göre, 5 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 999 milyon dolar artışla 54 milyar 366 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Ocak'ta 53 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 169 milyon dolardan 41 milyar 153 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER, GEÇEN HAFTA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA KIYASLA 17 MİLYON DOLAR AZALIŞ GÖSTERDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 536 milyon dolardan 95 milyar 519 milyon dolara düştü.