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    Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azalarak, 86 milyar 320 milyon dolara geriledi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 15:53
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    Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 122 MİLYON DOLAR AZALDI

    Buna göre, 18 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azaldı #1

    ALTIN REZERVLERİ 253 MİLYON DOLAR ARTTI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı.

    TOPLAM REZERVLER 1 MİLYAR 869 MİLYON DOLAR AZALDI

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azaldı #2

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