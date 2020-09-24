Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azalarak, 86 milyar 320 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 122 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, 18 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ 253 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 1 MİLYAR 869 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):