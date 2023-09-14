Merkez Bankası rezervleri üst üste 13 haftadır artıyor TCMB, haftalık istatistiklerine göre toplam rezervler 120 milyar 645 milyon dolarla yükselişini 13. haftaya taşıdı. Mayıs sonundan bu yana geçen süredeki artış, 22,1 milyar dolar oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Eylül haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Bu haftadaki yükselişle birlikte Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 13'üncü haftada devam ettirdi.

Brüt döviz rezervleri 79 milyar 271 milyon dolar

Buna göre, 8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 41 milyar 374 milyon dolar

Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

Rezervler üst üste 13'üncü haftadır yükseliyor

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

22,1 milyar dolarlık artış

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)