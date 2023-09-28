Merkez Bankası rezervleri üst üste en uzun artış rekorunu kırdı TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası rezervleri 125 milyar doları aştı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki yukarı yönlü eğilim üst üste 15'inci haftaya taşındı.

TCMB'nin toplam rezervleri 22 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla 125 milyar 503 milyon dolara çıktı.

Toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

Brüt döviz rezervleri 83 milyar 811 milyon dolar

22 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 692 milyon dolar

Söz konusu dönemde altın rezervleri 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler 125 milyar 503 milyon dolar

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Eylül haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 988 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerde mayıs ayından bugüne 27 milyar dolarlık artış yaşandı

Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 22 Eylül itibarıyla 125,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)