Merkez Bankası rezervlerinde artış! 136,5 milyar dolarla rekor kırıldı Merkez Bankası rezervleri, 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra göreve gelen ekonomi yönetimi, rezevleri artırmayı hedefine aldı ve para politikalarını bu yönde şekillendirdi.

Merkez Bankası'nın rezevlerindeki artış, yatırımcılara güven veren bir enstruman olarak kabul görüyor. Yatırımcı güveni sonucunda sağlanan kaynak da büyüme ve enflasyon düşüşü için bir araç olarak kullanılıyor.

Merkez Bankası rezervleri, mayıs ayından bu yana yürütülen para politikası doğrultusunda artmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Döviz ve altın rezevleri birlikte arttı

Haftalık istatistiklere göre, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki toplam artış; hem döviz hem de altının birlikte yükselmesinden etkilendi.

Buna göre, 24 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

5 ayda yüzde 38,6 artış

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38,6'ya karşılık geldi.

Rezervler 15 hafta üst üste arttı

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)