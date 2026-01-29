Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor: 215,6 milyar dolar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri yüzde 5,1 artarak 215,6 milyar ABD dolarına yükselerek rekor kırdı.

REZERVLER BİR HAFTADA 10,4 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.

Bir önceki hafta 200 milyar doların üzerine çıkan rezervler bir hafta aradan sonra 215,6 milyar dolara yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR