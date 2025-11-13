Merkez Bankası ve Darphane yöneticileri İstanbul’da buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın kıymetli metal ve para ekosistemini yöneten yüzlerce Merkez Bankası ve Darphane uzmanlarını buluşturan Mint and Print MAP 2025 konferansının 7'ncisi İstanbul’da düzenlendi.

Konferansta, 57 ülkeden 250 Merkez Bankası ve Darphane temsilcileri katılım gösterdi.

DARPHANENİN VERDİĞİ HİZMETLER AKTARILDI

Darphane Genel Müdürü Faruk Gözübüyük, pasaporttan banknota, altından bandrole kadar Darphane tarafından verilen hizmetleri anlattı.

Dünyada ilk paranın Anadolu’da Lidyalılar tarafından basıldığını anlatan Gözübüyük, değişim geçiren dünyadaki yeni ihtiyaçlara ve teknolojilere uyum sağladıklarını belirterek sadece Türkiye değil başta KKTC olmak üzere dost ülkelere de hizmet verdiklerini dile getirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAALİYETLERİ DİLE GETİRİLDİ

Açılışta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) adına da Banknot Genel Müdürü Dr. Mehmet Sercan Arslan bir konuşma yaparak Merkez Bankası’nın çalışmaları ve beklentilerini anlattı. Konferansta yapılan konuşmalar ve sunumlar, kıymetli metaller ve kağıtların günümüzdeki durumu ve gelecekteki beklentiler hakkında saptamalarda bulundu.

KRİPTO PARA DÜNYASI

Prof. Barry Eichengreen, yaptığı konuşmada kripto para dünyasındaki son gelişmelerle büyük alışveriş platformlarının da artık kendi kripto paraları ile alışveriş yapmaya başladıklarının dile getirirken, kısa süre içinde farklı şirketlerin paralarının diğer platformlarda da kabul görmesinin önemli değişimler yaratacağını anlattı.

SİKKE VE KÜLÇELERE İLİŞKİN SON GELİŞMELER KONUŞULDU

Aleks Metal Rafineri Kaliteden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Denis Petrakov da konferansın 3. günü bir sunum yaparak kıymetli madenler ve özellikle sikke ve külçeler ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Petrakov, konferansta yaptığı sunumda estetik değer ve dijital çözümlerin günümüz sikke tasarımlarındaki önemini vurguladı. Ayrıca, genel piyasa dinamiklerinin sikkelerin küresel dağıtımı ve dolaşımına olan etkilerini ele aldı.