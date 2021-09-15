Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranını artırdı

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.

200 BAZ PUAN ARTIRDI

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

VADESİZ VE 1 YILA KADAR VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDA ORAN YÜZDE 23'E YÜKSELDİ

Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 yıl ve 1 yıldan daha uzun döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR

Zorunlu karşılık oranı; Mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak TCMB’de bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran TCMB tarafından kararlaştırılır. Zorunlu karşılıklar para politikasını uygulama aracı olarak kullanılabilir.

Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranının arttırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci para politikasına işaret eder.