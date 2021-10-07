Merkez Bankası yatırımcı toplantısı düzenledi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, piyasaların faiz indiriminin geleceği ile ilgili ipuçlarını aradığı yatırımcı toplantısında "çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüldüğü" mesajını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) lokal ve yabancı yatırımcılar için ayrı ayrı düzenlenen toplantılarının ilki yapıldı.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini belirterek, "Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." şeklinde konuştu.

"ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YAVAŞLAMA GÖRÜYORUZ"

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz." dedi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR TÜRKİYE'DE DE ETKİSİNİ YİTİRECEK"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

KAVCIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN NOTLAR

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalarda, diğer konular şöyle sıralanıyor:

"Dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor.

"İSTİHDAM PİYASASI SALGIN DÖNEMİ ETKİLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ATLATTI"

Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının, salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.

3. ÇEYREKTE İKTİSADİ FAALİYETTE İÇ TALEBİN DE ETKİSİYLE GÜÇLÜ SEYİR GELİYOR

Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor.

İHRACATTAKİ GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR

Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

Kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Para politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik.

REZERVLERİMİZ 122 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.

MEVDUAT 300 MİLYAR LİRA ARTTI

Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti. YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi."

PİYASA VE BANKACILARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDAYDI

Piyasalar ve bankacılar, TCMB’nin eylül ayı enflasyon verilerinin ardından düzenlediği yatırımcı toplantısından çıkacak sonuçları takip ediyordu.

TCMB'nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLARAK UYGULANIYOR

Kavcıoğlu, daha önceki açıklamarında para politikasında çekirdek enflasyonun esas alındığını belirtirken TCMB, 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 baz puan indirimle yüzde 18’e çekmişti.