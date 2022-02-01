Merkez Bankası 'YUVAM' hesapları ile ilgili detayları paylaştı

Merkez Bankası 'YUVAM' hesapları ile ilgili detayları paylaştı

TCMB, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan "YUVAM" hesapları ile ilgili detayları kendi sitesinde açıklayarak merak edilen konulara açıklık getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)" hesaplarının açılmasına karar vermiştir." açıklamasında bulundu.

YUVAM HESABININ VADELERİ BELİRTİLDİ

Merkez Bankası açıklamasında, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk Lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir. YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir." ifadelerini kullandı.

MEVDUAT VE KATILIM BANKALARINI KAPSIYOR

Bu açıklamada uygulama talimatında geçen banka tanımının 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını kapsadığı aktarıldı.

DÖNÜŞÜM KURUNUN BELİRLENECEĞİ SAATLER

Dönüşüm kurunun Merkez Bankası tarafından saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurunu içerdiği bildirildi.

İLAVE GETİRİ MERKEZ BANKASI’NCA ÖDENECEK

YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden vade gruplarına göre aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan ilave getiri Türk Lirası olarak 6’ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Merkez Bankasınca ödenir.

Belirtilen oranlar yıllık getiri oranlarını göstermektedir.

3 Ay Vadeli: yüzde 0

6 Ay Vadeli: yüzde 1

12 Ay Vadeli: yüzde 1,50

24 Ay Vadeli: yüzde 2

YUVAM HESABI AÇILMASI

Merkez Bankası, “Yurt dışında yerleşik vatandaşların ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.” diyerek bankalarca yapılacak işlemleri de aktardı. Ayrıca “Vade sonu işlemleri” hakkında bilgi vererek ilgili formları yayınladı.

TCMB'NİN AÇIKLAMASI:

Merkez Bankası resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacaktır.

YUVAM hesaplarına ilişkin Tebliğ ve Uygulama Talimatı Bankamız internet sitesinde yayınlanmıştır."