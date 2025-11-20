Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman: Murat Taşçı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

JPMorgan’ın Kıdemli Ekonomisti Murat Taşçı’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) danışman olarak göreve başladığı duyuruldu.

TCMB'nin son enflasyon raporu sunumunda Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın yaş haddinden dolayı görev süresinin dolacağı dile getirilmişti.

Ekonomi çevreleri, Merkez Bankası'nın başkan yardımcılığı görevine Murat Taşçı’nın getirileceğine dair beklentiler sosyal medya paylaşımlarına yansımaya başladı.

BAŞKAN YARDIMCISI MI OLACAK?

Ünlü stratejist Timothy Ash, Taşçı'nın yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik ederken "Eski JPM ekonomisti Murat Taşçı'nın TCMB'ye danışman olarak katılması harika. Çok etkileyici. Acaba yeni bir Para Politikası Kurulu üyesi olarak mı düşünülüyor?" şeklindeki yorumu, bu beklentiyi kuvvetlendirdi.

TCMB’nin yeni danışmanı olarak göreve gelen Murat Taşçı, göreve başladığını LinkedIn profilinde paylaştı.

FATİH KARAHAN TEBRİK ETTİ

Profildeki tek gönderi bu olurken, görev başlangıcını tebrik edenlerin içinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yer aldı.

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Murat Taşçı, 2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’ye giderek, Teksas Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını ekonomi üzerine tamamladı.

FED'DE 17 YIL ÇALIŞTI

2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak başladığı Cleveland Fed’den yaklaşık 17 yıl sonra JPMorgan’a geçen Taşçı, yaklaşık 3 yıl sonra TCMB’ye danışman olarak Türkiye’ye döndü.

Fed’de birçok çalışma yapan Taşçı, 2022 yılında son çalışmalarını da “Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı” ile “Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi” üzerine gerçekleştirdi.