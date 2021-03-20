Merkez Bankası’nda 133 günlük Naci Ağbal dönemi

Naci Ağbal, görevde kaldığı dönemde yüksek faiz politikaları uygulamış ve faiz oranını yüzde 19'a kadar çıkarmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile görevden alındı.

Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

MERKEZ'DE 21 AYDA ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİM

21 ay içerisinde görevden alınan üçüncü kez Merkez Bankası başkanı olan Ağbal, Temmuz 2019'da göreve getirilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na Kasım 2020'de, getirilmişti.

Ağbal'ın atanmasından iki gün sonra da Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

3 KEZ YÜKSELTTİ, 2 KEZ SABİT TUTTU

Ağbalın başkanlığındaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, daha önce 2 kez faiz oranlarını yükseltmiş, 2 kez de sabit tutmuştu.

Son olarak, Perşembe günkü toplantıda faiz oranları 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a çıkartılmıştı.