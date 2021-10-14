Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı ve PPK üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı.

Merkez Bankası'nda son dakika gelişmesi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre,

Merkez Başkanı yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük görevlerinden alındı. Başkan yardımcılığna ise Taha Çakmak atandı.

PPK'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Para Politikaları Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerine Yusuf Tuna atandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAVCIOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Son günlerde döviz kurundaki dalgalanmaların kontrol alınmasına dair görüş alışverişnde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etmişti.

Görüşmenin ardından kararlar alındı ve yayınlandı

TAHA ÇAKMAK KİMDİR

Daha önceden BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın aldığı görevler şöyle:

Denetim I Daire Başkanlığı

Denetim II Daire Başkanlığı

Denetim III Daire Başkanlığı

Denetim V Daire Başkanlığı

Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı

Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı

YUSUF TUNA KİMDİR

Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.