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- Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı
Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 00:10
- Güncelleme : 14.10.2021 - 01:32
Merkez Bankası'nda son dakika gelişmesi yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre,
Merkez Başkanı yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük görevlerinden alındı. Başkan yardımcılığna ise Taha Çakmak atandı.
PPK'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Para Politikaları Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerine Yusuf Tuna atandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAVCIOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Son günlerde döviz kurundaki dalgalanmaların kontrol alınmasına dair görüş alışverişnde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etmişti.
Görüşmenin ardından kararlar alındı ve yayınlandı
TAHA ÇAKMAK KİMDİR
Daha önceden BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın aldığı görevler şöyle:
Denetim I Daire Başkanlığı
Denetim II Daire Başkanlığı
Denetim III Daire Başkanlığı
Denetim V Daire Başkanlığı
Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı
Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
YUSUF TUNA KİMDİR
Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.