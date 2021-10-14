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    Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı

    Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı

    Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı ve PPK üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 00:10
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 01:32
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    Merkez Bankası'nda son dakika gelişmesi yaşandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre,

    Merkez Başkanı yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük görevlerinden alındı. Başkan yardımcılığna ise Taha Çakmak atandı.

    PPK'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

    Para Politikaları Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerine Yusuf Tuna atandı.

    Merkez Bankası nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı #1

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAVCIOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Son günlerde döviz kurundaki dalgalanmaların kontrol alınmasına dair görüş alışverişnde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etmişti.

    Görüşmenin ardından kararlar alındı ve yayınlandı

    Merkez Bankası nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı #2

    TAHA ÇAKMAK KİMDİR

    Daha önceden BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın aldığı görevler şöyle:

    Denetim I Daire Başkanlığı

    Denetim II Daire Başkanlığı

    Denetim III Daire Başkanlığı

    Denetim V Daire Başkanlığı

    Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı

    Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı

    Merkez Bankası nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı #3

    YUSUF TUNA KİMDİR

    Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

    Merkez Bankası nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı #4

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