Merkez Bankası'nda karar günü: Faizlerde artış bekleniyor

Merkez Bankası'nın faiz kararını saat 14.00'te açıklaması bekleniyor. Ekonomistler, faizlerin artacağı görüşünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Ekonomistler bu toplantıda da faiz artışlarının devam edeceğini öngörürken, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın geçen hafta verdiği güçlü sıkılaştırma mesajlarının ardından karar metnindeki sinyallere de odaklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz kararı anketine katılan ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarına devam edeceğini öngördü.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi yılın son toplantısında politika faizinde 150 baz puan faiz artışı olacağı yönünde.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum faizin 75 baz puan artışla yüzde 15.75, en yüksek beklentiyi paylaşan kurum 200 baz puan artışla yüzde 17’ye yükselmesini beklediğini açıkladı.

TCMB’nin piyasa aktörlerinin beklentilerini derlediği Beklenti Anketi’nin Aralık ayı versiyonunda politika faizine ilişkin beklenti yüzde 16’nın üzerine çıktı.

Deutsche Bank ise Aralık toplantısında 150 baz puan faiz artışı beklediğini açıkladı. Kurum 2021’nin ilk bölümünde de 100 baz puanlık bir artış gerçekleşeceği düşüncesinde. Kurum raporunda Türkiye’de para politikasındaki sıkılaşma beklentilerini Ağbal’ın TCMB Başkanı olarak basın karşısına çıktığı ilk toplantısında verdiği mesajlara ve yüksek gelen Kasım enflasyonuna dayandırdı.

Son olarak Citi de bu toplantıda politika faizinin 200 baz puan artışla yüzde 17 seviyesine geleceğini öngördü. Kurumun raporunda Kasım'daki faiz artışının, para politikasındaki sadeleşmenin ve TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının enflasyonla mücadele, uluslararası rezervlerin artması ve ters dolarizasyonun hızlanması ihtiyacı konusunda önemli bir kabul olduğunu gösterdiğine işaret edildi.