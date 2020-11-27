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    Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık kararı

    Yabancı para karşılık oranı, yıllık hesaplarda yüzde 19 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 00:35
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 00:37
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    Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık kararı

    Merkez Bankası'nın aldığı karara göre; Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

    Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

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