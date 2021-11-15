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- Merkez Bankası'ndan 58 milyar liralık repo ihalesi
Merkez Bankası'ndan 58 milyar liralık repo ihalesi
Merkez Bankası, Türk Lirası ile ilgili adımlarını sıkılaştırmak için repo ihaleleri düzenlemeye devam ediyor.
- AA
- 15.11.2021 - 14:34
- Güncelleme : 15.11.2021 - 14:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 965 lira verdi.
167.7 MİLYARLİRALIK TEFLİF
TCMB'nin düzenlediği repo ihalesine 167 milyar 740 milyon liralık teklif geldi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ
Merkez Bankası'nın düzenlediği ihalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.