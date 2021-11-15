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Merkez Bankası'ndan 58 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası'ndan 58 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası, Türk Lirası ile ilgili adımlarını sıkılaştırmak için repo ihaleleri düzenlemeye devam ediyor.