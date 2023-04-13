Merkez Bankası'ndan bankalar ile doğrudan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım olanağı TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gitti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Bankalar telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat verecek

Döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek TCMB ile Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.

Saat 10.00-16.00 arasında

Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, euro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek.

İşlem miktarı ve artırımının sınırı var

Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon eiro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin euro veya dolar olarak artırılabilecek.

Kur farkı Türk Lirası üzerinden ödenecek

Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk Lirası olarak netleştirilecek ve vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki euro veya dolar alış kurunun işlem kurundan yüksek olması halinde TCMB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar, TCMB'ye kur farkını Türk Lirası üzerinden ödeyecek.

Yüzde 2,5'i oranında teminat

Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin yüzde 2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.