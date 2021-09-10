Merkez Bankası'ndan izinsiz ödeme hizmeti sunanlara karşı uyarı

TCMB, yetkisiz işletme ve kişiler tarafından para transferi, fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği şikayetleri üzerine harekete geçti. Aktif olan ödeme kuruluşlarının listesini yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği yetkiler olmadan bir kısım işletme ve kişiler tarafından para transferi, fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği yönünde şikayetler alındığını belirterek uyarıda bulundu.

TCMB, ÖDEME ALANINI DÜZENLEYEN KURULUŞ

TCMB, izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hakkında yaptığı duyuruda, Bankanın, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevlendirildiği hatırlatıldı.

YETKİSİZ KURULUŞLARIN PARA TAHSİL ETTİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER GELDİ

Yetkisiz bir kısım işletme ve kişiler tarafından üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtilen duyuruda, tahsilatı yapılmış fonların ödemelerde kullanılmayıp mağduriyet yaratıldığına yönelik yoğun bildirimler ile karşılaşıldığı vurgulandı.

"PTT VE FAALİYET İZNİ ALMIŞ KURULUŞLARIN DIŞINDAKİLERE ÖDEME YAPILMAMALI"

Duyuruda, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi ancak gerekli lisansların alınmış olması şartıyla mümkündür. Bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından ödeme hizmetleri yerine getirilebilmektedir. Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde ilan edilmektedir. Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

YETKİLİ OLMADAN ÖDEME ALMAK SUÇTUR

Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur. TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların dışında ödeme hizmeti alınmaması ve yasal olmayan ödeme hizmeti sunulması iddialarının TCMB’ye bildirilmesi olası mağduriyetleri önleyecektir. Gerekli lisanslar ile izin ve yetkileri olmaksızın ödeme ve elektronik para kuruluşu veya bunların yetkili temsilcisi gibi davranan işletme ve kişilerle karşılaşılması halinde, TCMB internet sitesinde yer alan iletişim sekmesini (TCMB-Sorularınız İçin) veya e-Devlet üzerinden TCMB’ye Sorun sekmesini kullanarak ihbarda bulunulması, TCMB tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulabilmesi bakımından önem arz etmektedir."

YETKİLİ KURULUŞLAR

Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar, TCMB'nin internet sitesinde şöyle sıralandı:

AKTİF ÖDEME KURULUŞLARI

1. Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.

2. Ceo Ödeme Hizmetleri A.Ş.

3. Dgpara Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.

4. Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.

5. Elekse Ödeme Kuruluşu A.Ş.

6. Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş.

7. Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.

8. Global Ödeme Hizmetleri A.Ş.

9. GönderAl Ödeme Hizmetleri A.Ş.

10. İstanbul Ödeme Kuruluşu A.Ş.

11. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.

12. Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.

13. MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.

14. N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.

15. Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.

16. Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.

17. Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.

18. Paragram Ödeme Hizmetleri A.Ş.

19. Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

20. Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.

21. Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.

22. Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.

23. Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.

24. Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

25. Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.

26. Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.

27. Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.

28. Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

29. Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

30. Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLEN ÖDEME KURULUŞLARI

1. Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.

2. Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.

3. Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.

FAALİYET İZNİ SONA EREN ÖDEME KURULUŞLARI

1. PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.

AKTİF ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

1. Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

2. Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

3. BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

4. Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

5. BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

6. CEMETE Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

7. D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

8. ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

9. Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.

10. Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

11. Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

12. IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

13. İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

14. İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

15. Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

16. Ozan Elektronik Para A.Ş.

17. Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

18. Papara Elektronik Para A.Ş.

19. Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.

20. Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

21. TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

22. TURK Elektronik Para A.Ş.

23. Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

24. UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

25. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

26. Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.